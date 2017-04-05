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    Трамп пообещал "уничтожить ИГИЛ и защитить цивилизацию"

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    По словам главы американского государства Дональда Трампа, у США нет выбора - необходимо уничтожить ИГИЛ и защитить цивилизацию.
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пообещал "уничтожить ИГИЛ" (ИГ, террористическая организация) и "защитить цивилизацию".

    "Мы уничтожим ИГИЛ и будем защищать цивилизацию, выбора у нас нет", — сказал Трамп на пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой в Вашингтоне.

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    Ранее террористическая группировка "Исламское государство" обнародовала заявление ее представителя, в котором президент США Дональд Трамп назван "идиотом" во главе "тонущей" страны.

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