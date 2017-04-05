Трамп пообещал "уничтожить ИГИЛ и защитить цивилизацию"

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пообещал "уничтожить ИГИЛ" (ИГ, террористическая организация) и "защитить цивилизацию".

"Мы уничтожим ИГИЛ и будем защищать цивилизацию, выбора у нас нет", — сказал Трамп на пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой в Вашингтоне.

Читайте также: Эксперты констатируют кризис в БПП, кризис в коалиции и слабость власти

Ранее террористическая группировка "Исламское государство" обнародовала заявление ее представителя, в котором президент США Дональд Трамп назван "идиотом" во главе "тонущей" страны.