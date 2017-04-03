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    Правящая РПА лидирует на выборах в Армении с 57,56% - ЦИК

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    По данным Центризбиркома, Республиканская партия Армении, лидером которой является действующий президент Армении Серж Саргсян, набирает 57,56%, или 35 тысяч 527 голосов.
    Президент Армении Серж Саргсян голосует на выборах в Национальное собрание
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    КИЕВ, 3 апр – РИА Новости Украина. Три политические силы проходят в парламент Армении на выборах, лидирует правящая Республиканская партия (РПА), свидетельствуют данные Центризбиркома страны по итогам обработки данных с 226 участков из 2009.

    Подсчет голосов на выборах в Армении. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Парламентские выборы в Армении на низком старте

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    Республиканская партия Армении, лидером которой является действующий президент Армении Серж Саргсян, набирает 57,56%, или 35 тысяч 527 голосов.

    Блок "Царукян", возглавляемый самым богатым бизнесменом Армении Гагиком Царукяном, набирает 22,79%, или 14 тысяч 845 голосов.

    Партия "Дашнакцутюн" набирает 8,19% — 5 тысяч голосов, свидетельствуют данные ЦИК.

    Согласно сведениям ЦИК, остальные блоки и партии не набирают необходимых для прохождения в парламент процентов голосов. Всего в выборах участвуют девять партий и блоков. Для попадания в парламент партиям необходимо набрать минимум 5% голосов, блокам — 7%.

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    Парламентские выборы в Армении

    Ранее сообщалось, что по данным exit poll, на выборах в Армении лидирует правящая Республиканская партия с 46%.

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