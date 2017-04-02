На выборах в Армении лидирует правящая партия - exit poll

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. На выборах в Армении лидирует правящая Республиканская партия с 46%. Об этом свидетельствуют данные exit poll, который проводился компанией Baltic Surveys/The Gallup Organization по заказу телеканала "Еркир медиа".

На втором месте, по данным опросов, блок "Царукян". Он набирает 25%.

Третью строчку занимает оппозиционный блок "Елк" (Исход) – 10%.

На четвертой позиции — Армянская революционная федерация Дашнакцутюн с 5%.

Были опрошены 19 130 избирателей. Опросы проводились во всех 13 избирательных округах на 125 избирательных участках.

Ранее сообщалось, что в Армении закрылись все 2009 избирательных участков.