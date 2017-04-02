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    На выборах в Армении лидирует правящая партия - exit poll

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    На втором месте блок "Царукян", он набирает 25%. Третью строчку занимает оппозиционный блок "Елк" (Исход) – 10%. На четвертой позиции - Армянская революционная федерация Дашнакцутюн с 5%.
    Подсчет голосов на выборах в Армении. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. На выборах в Армении лидирует правящая Республиканская партия с 46%. Об этом свидетельствуют данные exit poll, который проводился компанией Baltic Surveys/The Gallup Organization по заказу телеканала "Еркир медиа".

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    На втором месте, по данным опросов, блок "Царукян". Он набирает 25%.

    Третью строчку занимает оппозиционный блок "Елк" (Исход) – 10%.

    На четвертой позиции — Армянская революционная федерация Дашнакцутюн с 5%.

    Были опрошены 19 130 избирателей. Опросы проводились во всех 13 избирательных округах на 125 избирательных участках.

    Ранее сообщалось, что в Армении закрылись все 2009 избирательных участков.

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