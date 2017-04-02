В Армении закрылись избирательные участки

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. В Армении закрылись все 2009 избирательных участков. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Голосование началось в 08.00 по местному времени (07.00 по Киеву) и завершилось в 20.00 (19.00 по Киеву).

К 17.00 (16.00 по Киеву) явка на выборах составила 50,93%. Окончательные итоги по явке будут обнародованы в 21.00 (20.00 по Киеву).

Выборы в Национальное собрание стали первыми после принятия поправок в Конституцию Армении, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование проводилось только по пропорциональной системе. Общее число избирателей — более 2,5 миллиона человек. Для прохождения в парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер, блокам нужно набрать минимум по 7% голосов. Порога явки на выборах нет.

В выборах приняли участие пять партий — правящая Республиканская партия Армении, "Свободные демократы", "Армянское возрождение", Армянская революционная федерация Дашнакцутюн и Коммунистическая партия, а также четыре блока — "Елк" (Исход), "Царукян", "Оганян-Раффи-Осканян", Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-АНК).

Из всех представленных на выборах политических сил только "Свободные демократы" и "Елк" выступают за углубление отношений с Западом. В частности, представители "Елк" выступали против присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). "Свободные демократы" же призывают к выходу из ЕАЭС и развитию отношений с ЕС. Остальные партии и блоки поддерживают развитие союзнических отношений с Россией.

Всего за места в парламенте боролись свыше 1,5 тысячи кандидатов. По новой Конституции, принятой по итогам референдума 6 декабря 2015 года, не оговаривается строго фиксированное число членов парламента, указывается лишь их минимальное количество — 101 депутат, еще четыре места будут предоставлены представителям основных национальных меньшинств — езидам, русским, ассирийцам и курдам. Конституционным требованием является формирование по итогам выборов стабильного большинства — 54%, отсутствие которого может привести ко второму туру. Победитель второго тура получит дополнительные мандаты, обеспечив себе стабильное большинство.

ЦИК обобщит предварительные результаты выборов не позднее чем через 24 часа после их завершения, а окончательные итоги будут представлены через неделю. Выборы освещают более 1,2 тысячи представителей местной прессы и до 100 сотрудников трех десятков зарубежных СМИ. За ходом голосования следили свыше 28 тысяч представителей 49 местных организаций и более 640 наблюдателей из шести международных организаций.