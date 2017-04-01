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    Протестующие подожгли здание конгресса в Парагвае из-за перевыборов

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    Группа протестующих ворвалась в здание парламента и начала поджигать различные предметы. В результате беспорядков несколько человек получили ранения, среди них один депутат.
    Протестующие подожгли здание конгресса в Парагвае
    Todo Noticias

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Протестующие в Парагвае подожгли здание конгресса после принятия поправки, которая позволит действующему президенту страны Орасио Картесу переизбираться еще на один срок, есть раненые, сообщает телеканал Todo Noticias.

    ​По данным телеканала, группа протестующих ворвалась в здание парламента и начала поджигать различные предметы.

    Как сообщается, в результате беспорядков несколько человек получили ранения, среди них один депутат.

    Смотрите также: Погромы, беспорядки и столкновения с полицией в Париже

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