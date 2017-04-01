Протестующие подожгли здание конгресса в Парагвае из-за перевыборов

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Протестующие в Парагвае подожгли здание конгресса после принятия поправки, которая позволит действующему президенту страны Орасио Картесу переизбираться еще на один срок, есть раненые, сообщает телеканал Todo Noticias.

#LOÚLTIMO: Manifestantes vandalizan el Congreso paraguayo antes de incendiarlo tras protestar la reelección presidencial. #Paraguay. pic.twitter.com/Ubxy2qP8ee — El Mundo Al Segundo (@MundoAlSegundo) 1 апреля 2017 г.

​По данным телеканала, группа протестующих ворвалась в здание парламента и начала поджигать различные предметы.

Как сообщается, в результате беспорядков несколько человек получили ранения, среди них один депутат.

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