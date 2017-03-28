Сенат США отстоял ратификацию договора о принятии Черногории в НАТО

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Сенат США не позволил заблокировать ратификацию договора о принятии Черногории в НАТО, свидетельствуют результаты голосования в понедельник.

Сенат 97 голосами против 2 постановил прекратить прения на данную тему. Голосование по ратификации договора пройдет позднее, но пока неизвестно, когда.

Сенаторы-республиканцы Майк Ли и Рэнд Пол ранее выступили против быстрого формального голосования по данному вопросу. Пол заявил, что принятие Черногории означает новые финансовые обязательства США при и без того большом государственном долге. Влиятельный сенатор Джон Маккейн, глава оборонного комитета сената, заявил что его коллега Пол "работает на Владимира Путина". В ответ Пол сказал, что 80-летний Маккейн "слегка свихнулся" и "уже не в расцвете сил".

Членство Черногории в НАТО уже одобрено комитетом по международным делам сената.

Черногория, как ожидается, может уже в 2017 году стать членом НАТО. Власти страны планируют решение о членстве в альянсе принимать не на референдуме, а провести его через парламент, избранный по итогам выборов в октябре 2016 года.

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Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс, что предоставляет ей статус наблюдателя на заседаниях. После его ратификации всеми 28 государствами-членами Черногория сможет стать полноправным членом альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 14 февраля сообщил о том, что протокол о вступлении Черногории в НАТО ратифицировали уже 24 государства-члена Североатлантического альянса. Присоединение страны к НАТО также поддерживают США, но решение о сроках ратификации американским сенатом этого протокола предстоит принимать самому сенату, отметил Столтенберг.