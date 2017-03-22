Госдеп США призвал сенат ратифицировать членство Черногории в НАТО

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал сенат конгресса США ратифицировать членство Черногории в НАТО, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на письмо Тиллерсона в сенат.

Письмо датировано 7 марта. По заявлению главы Госдепа США, членство Черногории положительно скажется на стабильности соседних стран и будет соответствовать интересам США.

"Ратификация членства Черногории в НАТО — вполне в интересах Соединенных Штатов", — говорится в письме.

Сенаторы-республиканцы Майк Ли и Рэнд Пол выступили против быстрого формального голосования по данному вопросу. Пол заявил, что принятие Черногории означает новые финансовые обязательства США при большом долге. Влиятельный сенатор Джон Маккейн, глава оборонного комитета сената, заявил что его коллега Пол "работает на Владимира Путина". В ответ Пол сказал, что 80-летний Маккейн "слегка свихнулся" и "уже не в расцвете сил".

Членство Черногории в НАТО уже одобрено комитетом по международным делам сената.

Черногория, как ожидается, может уже в 2017 году стать членом НАТО. Власти страны планируют решение о членстве в альянсе принимать не на референдуме, а провести его через парламент, избранный по итогам выборов в октябре 2016 года.

Читайте также — Выборы в Черногории: под знаком НАТО, под давлением США

Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс, что предоставляет ей статус наблюдателя на заседаниях. После его ратификации всеми 28 государствами-членами Черногория сможет стать полноправным членом альянса. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 14 февраля сообщил о том, что протокол о вступлении Черногории в НАТО ратифицировали уже 24 государства-члена Североатлантического альянса. Присоединение страны к НАТО также поддерживают США, но решение о сроках ратификации американским сенатом этого протокола предстоит принимать самому сенату, отметил Столтенберг.