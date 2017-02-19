В Британии заявили, что заговор в Черногории готовили спецслужбы РФ – СМИ

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Анонимный источник в правительстве Великобритании утверждает, что к попытке покушения на бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича и плану переворота в стране якобы причастны российские спецслужбы, пишет британская газета Telegraph. Ранее Москва уже опровергала подобные предположения, а прокуратура Черногории заявляла об отсутствии доказательств причастности властей РФ к этим событиям.

Новая статья на тему прошлогодней попытки переворота в Черногории появилась на фоне сообщений о позитивных результатах встречи глав дипведомств РФ и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона, а также субботнего заявления американского вице-президента Майка Пенса о настрое президента Дональда Трампа на улучшение отношений с Россией.

При этом премьер Британии Тереза Мэй неоднократно заявляла о своей настороженности по отношению к РФ и необходимости сохранения антироссийских санкций.

В день голосования — 16 октября прошлого года — в Черногории объявили о задержании 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке теракта и путча, в ходе следствия под стражей остались 14 человек, остальные были отпущены. По данным прокуратуры, группа планировала при оглашении итогов выборов захватить Скупщину и "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории".

В декабре власти Черногории объявили в международный розыск по линии Интерпола россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также граждан Сербии — Предрага Богичевича, Милоша Йовановича и Неманью Ристича по подозрению в подготовке переворота. Спецпрокуратура республики сообщала, что подозревает Широкова и в планировании убийства Джукановича.

По данным черногорского издания Pobjeda, большинство задержанных признали вину, за исключением бывшего командира жандармерии Сербии Братислава Дикича, которого следствие считает лидером группы.

Как утверждает анонимный источник Telegraph в британском правительстве, покушение на Джукановича якобы готовилось сотрудниками российской разведки. Газета утверждает, что целью было саботировать план страны по присоединению к НАТО.

Telegraph повторяет уже озвученные ранее заявления о том, что заговор был сорван за несколько часов до реализации. По словам автора статьи, разведслужбы США и Великобритании собрали доказательства "российского вмешательства": в деле фигурируют шифрованные звонки, электронные письма и показания информированных источников, однако в материале не говорится, кому они принадлежат.

Telegraph пишет, что министр обороны Черногории Предраг Бошкович сообщил редакции, что "нет никаких сомнений" в том, что помимо местных граждан финансированием и организацией предполагаемой попытки переворота якобы занимались и офицеры российской разведки. При этом никаких доказательств ни сам министр, ни газета не приводят. Единственная цитата в статье Telegraph от анонимного источника содержит лишь ничем не обоснованное предположение: "Невозможно представить, чтобы не было какого-нибудь процесса одобрения".

При этом ранее черногорский прокурор Миливое Катнич заявлял об отсутствии доказательств причастности властей России к подготовке терактов и попытке переворота.

В Кремле категорически опровергли информацию о причастности РФ к попытке покушения на Джукановича. "По официальным линиям никаких запросов не было, я не знаю, были ли запросы по линии специальных служб. Но в данном случае мы не располагаем какой-то информацией и, безусловно, категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос о том, поступали ли запросы от Черногории по поводу расследования попытки покушения на премьер-министра страны, к которому, по заявлениям прокурора Черногории, могут быть причастны российские националисты.