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    В Британии заявили, что заговор в Черногории готовили спецслужбы РФ – СМИ

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    Как утверждает анонимный источник в британском правительстве, покушение на Джукановича готовилось сотрудниками российской разведки. СМИ утверждают, что целью было саботировать план страны по присоединению к НАТО.
    Полиция Черногории. Архивное фото
    Vijesti.me

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Анонимный источник в правительстве Великобритании утверждает, что к попытке покушения на бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича и плану переворота в стране якобы причастны российские спецслужбы, пишет британская газета Telegraph. Ранее Москва уже опровергала подобные предположения, а прокуратура Черногории заявляла об отсутствии доказательств причастности властей РФ к этим событиям.

    Зарубежные страны. Черногория
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    Новая статья на тему прошлогодней попытки переворота в Черногории появилась на фоне сообщений о позитивных результатах встречи глав дипведомств РФ и США Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона, а также субботнего заявления американского вице-президента Майка Пенса о настрое президента Дональда Трампа на улучшение отношений с Россией.

    При этом премьер Британии Тереза Мэй неоднократно заявляла о своей настороженности по отношению к РФ и необходимости сохранения антироссийских санкций.

    В день голосования — 16 октября прошлого года — в Черногории объявили о задержании 20 граждан Сербии по подозрению в подготовке теракта и путча, в ходе следствия под стражей остались 14 человек, остальные были отпущены. По данным прокуратуры, группа планировала при оглашении итогов выборов захватить Скупщину и "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории".

    В декабре власти Черногории объявили в международный розыск по линии Интерпола россиян Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также граждан Сербии — Предрага Богичевича, Милоша Йовановича и Неманью Ристича по подозрению в подготовке переворота. Спецпрокуратура республики сообщала, что подозревает Широкова и в планировании убийства Джукановича.

    По данным черногорского издания Pobjeda, большинство задержанных признали вину, за исключением бывшего командира жандармерии Сербии Братислава Дикича, которого следствие считает лидером группы.

    Государственный флаг Сербии на посольстве. Архивное фото
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    Как утверждает анонимный источник Telegraph в британском правительстве, покушение на Джукановича якобы готовилось сотрудниками российской разведки. Газета утверждает, что целью было саботировать план страны по присоединению к НАТО.

    Telegraph повторяет уже озвученные ранее заявления о том, что заговор был сорван за несколько часов до реализации. По словам автора статьи, разведслужбы США и Великобритании собрали доказательства "российского вмешательства": в деле фигурируют шифрованные звонки, электронные письма и показания информированных источников, однако в материале не говорится, кому они принадлежат.

    Telegraph пишет, что министр обороны Черногории Предраг Бошкович сообщил редакции, что "нет никаких сомнений" в том, что помимо местных граждан финансированием и организацией предполагаемой попытки переворота якобы занимались и офицеры российской разведки. При этом никаких доказательств ни сам министр, ни газета не приводят. Единственная цитата в статье Telegraph от анонимного источника содержит лишь ничем не обоснованное предположение: "Невозможно представить, чтобы не было какого-нибудь процесса одобрения".

    При этом ранее черногорский прокурор Миливое Катнич заявлял об отсутствии доказательств причастности властей России к подготовке терактов и попытке переворота.

    В Кремле категорически опровергли информацию о причастности РФ к попытке покушения на Джукановича. "По официальным линиям никаких запросов не было, я не знаю, были ли запросы по линии специальных служб. Но в данном случае мы не располагаем какой-то информацией и, безусловно, категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в ответ на вопрос о том, поступали ли запросы от Черногории по поводу расследования попытки покушения на премьер-министра страны, к которому, по заявлениям прокурора Черногории, могут быть причастны российские националисты.

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