Прокуратура Южной Кореи намерена добиваться ареста экс-президента Пак Кын Хе

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Прокуратура Южной Кореи решила добиваться ареста экс-президента Пак Кын Хе, обвиняемой в причастности к коррупционному скандалу, который привел к ее отставке, передал южнокорейский телеканал YTN.

Как сообщает агентство Рёнхап, в понедельник в суд был передан запрос на ордер для ареста Пак Кын Хе, обвинения против которой включают взяточничество, злоупотребление властью, передачу конфиденциальной информации ее личной знакомой Цой Сун Силь.

Скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она, как утверждается, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

Как сообщалось ранее, обвинения по скандалу были выдвинуты помимо Пак Кын Хе в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна.

В настоящее время Цой Сун Силь также находится под арестом. Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта конституционным судом, который впервые в истории Южной Кореи утвердил импичмент президенту от 9 декабря.