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    Прокуратура Южной Кореи намерена добиваться ареста экс-президента Пак Кын Хе

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    В суд был передан запрос на ордер для ареста Пак Кын Хе, обвинения против которой включают взяточничество, злоупотребление властью, передачу конфиденциальной информации ее личной знакомой Цой Сун Силь.
    Пак Кын Хе
    REUTERS Jeon Heon-Kyun

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Прокуратура Южной Кореи решила добиваться ареста экс-президента Пак Кын Хе, обвиняемой в причастности к коррупционному скандалу, который привел к ее отставке, передал южнокорейский телеканал YTN.

    Пак Кын Хе
    REUTERS Jeon Heon-Kyun
    Впервые президент Южной Кореи отстранен из-за импичмента

    Как сообщает агентство Рёнхап, в понедельник в суд был передан запрос на ордер для ареста Пак Кын Хе, обвинения против которой включают взяточничество, злоупотребление властью, передачу конфиденциальной информации ее личной знакомой Цой Сун Силь.

    Скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она, как утверждается, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

    Как сообщалось ранее, обвинения по скандалу были выдвинуты помимо Пак Кын Хе в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна.

    В настоящее время Цой Сун Силь также находится под арестом. Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта конституционным судом, который впервые в истории Южной Кореи утвердил импичмент президенту от 9 декабря.

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