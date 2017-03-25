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    Крупнейший госбанк Германии KfW по ошибке перевел не туда $6 млрд

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    Предварительно сообщается, что ошибка произошла из-за технического сбоя, в результате которого одиночные платежи по ошибке были повторно переведены несколько раз.
    Флаг Германии
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Крупнейший государственный банк Германии Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) в феврале по ошибке перевел почти 6 миллиардов долларов на счета четырех банков, передает агентство Блумберг.

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    "Мы очень быстро обнаружили и устранили эту ошибку и успешно вернули переведенную сумму обратно", — говорится в заявлении банка. В нем подчеркивается, что банк сожалеет об этом инциденте, а причиной мог стать человеческий фактор.

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    По данным источника агентства, знакомого с ситуацией, это произошло из-за технического сбоя, в результате которого одиночные платежи по ошибке были повторно переведены несколько раз.

    KfW — крупнейший государственный банк Германии и третий по величине банк страны после Deutsche Bank и Commerzbank. Его наблюдательный совет возглавляет министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

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