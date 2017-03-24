Число раненых при теракте в Лондоне возросло до 50 человек

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина, Наталья Копылова. Полиция Лондона сообщила о 50 раненых в результате теракта в Лондоне накануне и назвала имя четвертого человека, погибшего на Вестминстерском мосту.

Днем ранее заместитель комиссара столичной полиции Великобритании Марк Роули сообщил, что 29 человек, пострадавших в среду в результате теракта в Лондоне, находятся в больницах, семеро — в критическом состоянии.

Четвертым погибшим оказался 75-летний житель Лондона Лесли Родес, сообщил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.

Мужчину сбила машина террориста, он скончался в четверг ночью от полученных травм.

По словам Роули, в теракте были ранены 50 человек, двое остаются в критическом состоянии.

Теракт произошел в 14.40 по местному времени (16.40 по Киеву) в среду в одном из самых популярных у туристов мест города — на Вестминстерском мосту. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта были ранены граждане 10 стран.