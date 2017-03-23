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    В Лондоне эвакуирована станция метро из-за подозрительного предмета

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    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту (28)

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    Как передают местные СМИ, движение наземного пассажирского транспорта по направлению к станции Северный Гринвич также временно прекращено.
    Теракт в Лондоне. Полиция на месте происшествия
    @BBCNews

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Пассажиры станции Северный Гринвич (North Greenwich) лондонского метрополитена эвакуированы из-за сообщений о подозрительном предмете, пишет издание Daily Star.

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    Сообщается, что движение наземного пассажирского транспорта по направлению к станции также временно прекращено.

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    Теракт произошел в среду в 14.40 по местному времени (16.40 по Киеву) в одном из самых популярных у туристов мест Лондона: машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого предполагаемого террориста застрелил другой сотрудник полиции.

    ​По последним данным, в результате теракта в центре Лондона погибли 5 человек и еще 40 получили ранения, некоторые из них — тяжелые. 

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