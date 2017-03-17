Полицейские в США застрелили украинца, решившего покончить с собой - СМИ

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Жители американского города Шарлотт в связи с гибелью украинца Ярослава Мосиюка, застреленного полицейскими. Правоохранители, в свою очередь, начали внутреннее расследование, сообщает ТСН.

Свидетель гибели украинца, соседка Шамика, характеризует Ярослава как хорошего парня, который помогал в быту, был приветливым и отзывчивым. По словам американки, на улице с ружьем в руках он говорил о желании покончить с собой, и ни для кого больше угрозы не представлял.

"Они его убили, не дали ему ни одного шанса! Они пытаются сказать, что стреляли ему в грудь, но они в спину ему стреляли", — утверждает очевидица событий.

Другой сосед Мосиюка говорит, что украинец страдал психической болезнью, перестал пить лекарства и его эмоциональное состояние существенно ухудшилось. "Он был психически нестабильным. Он не принимал лекарств и то, что с ним произошло, я называю "поплавило". Он вышел из дома с ружьем, далее приехала полиция, увидела его, и если ты направляешь оружие на них – это уже угроза для полиции. Они действовали в ответ, употребляли силу и убили его. У них не было другого выбора", — убежден Тайрон.

Правоохранители утверждаю, что располагают видеозаписью конфликта, но она является частью внутреннего расследования, поэтому полицейские решили не делиться ею с прессой.

"Брайана Волша, который нажал на курок, отстранили от работы. Опытные полицейские вне камеры говорят, что вероятнее всего, речь идет о суициде с помощью копов. Это – распространенное явление для США, суть которого заключается в том, что желающие свести счеты с жизнью часто не способны самостоятельно сделать это и пытаются делегировать ответственное последнее действие в другие руки. Самый простой способ – спровоцировать полицейских", — говорится в сюжете.

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Также отмечается, что большинство американских полицейских натренированы на идентификацию попыток "самоубийства с помощью полиции" или настоящей потребности в помощи, о которой люди часто не могут сказать.

Ранее сообщалось, что полицейские в Канаде застрелили россиянина.