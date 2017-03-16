Разведывательный корабль ВМФ РФ был замечен у берегов США - СМИ

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Телеканал Fox News со ссылкой на неназванных американских чиновников заявил, что разведывательный корабль "Виктор Леонов" ВМФ РФ в среду был замечен недалеко от базы подводных лодок ВМС США Кингс-Бей в штате Джорджия.

Ранее сообщалось, что в феврале 2017 года "Виктор Леонов" был замечен недалеко от базы американских подводных лодок в штате Коннектикут, а несколько часов спустя было зафиксировано его появление вблизи города-порта Норфолк в штате Виргиния.

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Отмечается, что, вероятно, корабль вышел из порта кубинской Гаваны, где останавливался для заправки и пополнения запасов.

Как сообщает телеканал, корабль находился в международных водах. Территориальная граница США проходит в 12 милях (около 22 километров) от побережья.

Ранее Fox News сообщал, что этот корабль также наблюдали у берегов США в апреле 2015 года. По данным источника телеканала, этот корабль способен перехватывать сообщения или сигналы, а также способен "измерять возможности сонаров ВМС США". В Пентагоне заявляли, что не обеспокоены появлением корабля, однако следят за его перемещениями.

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По данным из открытых источников, средний разведывательный корабль ССВ-175 "Виктор Леонов" был введен в строй в 1988 году и сейчас находится в составе Северного флота.