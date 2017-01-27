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    Россия

    "Теплый прием" авианосца РФ "Адмирал Кузнецов" в Ла-Манше

    168
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий
    Самолеты британских ВВС "Тайфун" и британский корабль St Albans (на первом плане) сопровождают российские корабли "Петр Великий" (в центре) и "Адмирал Кузнецов" (на дальнем плане).
    Министерство обороны Великобритании | Перейти в фотобанк
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий
    Самолеты британских ВВС "Тайфун" сопровождают российские корабли "Петр Великий" (слева) и "Адмирал Кузнецов". Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    Министерство обороны Великобритании | Перейти в фотобанк
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий
    Самолет британских ВВС "Тайфун" сопровождает российские корабли "Петр Великий" и "Адмирал Кузнецов".
    Министерство обороны Великобритании | Перейти в фотобанк
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий
    Самолет британских ВВС "Тайфун" и британский корабль St Albans (на первом плане) сопровождают российские корабли.
    Министерство обороны Великобритании | Перейти в фотобанк
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий
    Самолеты британских ВВС "Тайфун" и британский корабль St Albans (на первом плане) сопровождают российские корабли "Петр Великий" (в центре) и "Адмирал Кузнецов" (на дальнем плане). Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    Министерство обороны Великобритании | Перейти в фотобанк
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий
    Самолеты британских ВВС "Тайфун" и британский корабль St Albans (на первом плане) сопровождают российские корабли "Петр Великий" (в центре) и "Адмирал Кузнецов" (на дальнем плане). Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    Министерство обороны Великобритании | Перейти в фотобанк
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий
    Британский корабль St Albans (на первом плане) сопровождает российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" (на дальнем плане). Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
    Министерство обороны Великобритании | Перейти в фотобанк
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий
    Российский тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".
    Министерство обороны Великобритании | Перейти в фотобанк
    Британские ВМС и ВВС сопровождают российские корабли Адмирал Кузнецов и Петр Великий
    Российский тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
    Министерство обороны Великобритании | Перейти в фотобанк

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    Самолеты британских ВВС "Тайфун" и британский корабль St Albans (на первом плане) сопровождают российские корабли "Петр Великий" (в центре) и "Адмирал Кузнецов" (на дальнем плане).

    Боевые корабли и истребители Великобритании сопровождали тяжелый авианесущий крейсер ВМФ России "Адмирал Кузнецов" в проливе Ла-Манш, который возвращался из зоны конфликта в Сирии.

    "Королевские ВМС и ВВС внимательно отслеживают передвижение российского авианосца "Адмирал Кузнецов", пока он проходит поблизости от территориальных вод Великобритании по дороге домой", — говорится в сообщении британского Министерства обороны на странице в Twitter.

    Как пишет газета Daily Star, среди британских военных кораблей — фрегат HMS St Albans и вертолетоносец HMS Ocean. К ним присоединились корабли НАТО из Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии и Бельгии, а также многоцелевые истребители Typhoon ВВС Великобритании.

    "Усовершенствованный истребитель Typhoon также наблюдает за российскими кораблями в проливе Ла-Манш", — говорится в сообщении Минобороны. Также на странице министерства в Twitter были опубликованы фотографии российских кораблей, сопровождаемых с воздуха.

    "Бельгийские ВМС и корабли НАТО сопровождали российский авианосец "Адмирал Кузнецов" и его эскорт во время их прохождения через Ла-Манш", — говорится в сообщении ВМФ Бельгии.

    Смотрите также: Российский крейсер "Адмирал Кузнецов" в сопровождении кораблей НАТО

    Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в пункт постоянного базирования в городе Североморск с 6 января возвращается корабельная авианосная ударная группа Северного Флота, в состав которой входит авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации, использовавшихся для нанесения ударов по международным террористическим группировкам в Сирии.

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