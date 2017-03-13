В Грузии заявили о причастности партии Саакашвили к беспорядкам в Батуми

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" (ЕНД), основателем которой является бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, была причастна к происшедшим накануне в Батуми беспорядкам, считает депутат из правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Талаквадзе.

"Группировка Ники Мелия (лидер партии ЕНД — Ред.), партия "Единое национальное движение" с большой вероятностью были причастны к происходившему вчера процессу", — заявил Талаквадзе в эфире Первого канала грузинского ТВ.

Говоря о нанесенном в ходе беспорядков ущербе, Талаквадзе отметил, что "государство сделает все для его компенсации". По словам депутата, в ходе событий полиция "использовала лишь ту силу, которая была необходима для пресечения дальнейшей эскалации ситуации".

Партию ЕНД обвинил в провоцировании субботних беспорядков и председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе. По его словам, "есть все основания считать, что акция была заранее спланирована".

Со своей стороны в самой партии ЕНД обвинили правящие власти в бездействии и возложили на них всю ответственность за произошедшие беспорядки.

Ранее в субботу в Батуми сотрудник патрульной полиции выписал водителю автомобиля штраф за нарушение правил дорожного движения. Некоторые очевидцы утверждают, что полицейский вдобавок и оскорбил его. Водителя поддержали находившиеся рядом местные жители, которые устроили потасовку с правоохранителями. За оказание сопротивления полиции были задержаны шесть человек.

Вскоре после инцидента у здания Главного управления внутренних дел Аджарии собрались около тысячи человек, они устроили акцию с требованием отставки нового начальника патрульной полиции Малхаза Батиашвили. Протестующие утверждают, что после назначения Батиашвили полиция стала необоснованно выписывать крупные штрафы.

В итоге акция протеста вылилась в беспорядки. Спокойствие в городе смогли восстановить только к утру. В городе прошла операция по задержанию участников беспорядков. По данным МВД, были задержаны 40 нарушителей. Телекомпания "Рустави 2", ссылаясь на очевидцев, сообщает о задержании 100 и более человек.

На данный момент ситуация в Батуми спокойная.