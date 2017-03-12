Батуми в огне. Полиция не может справиться с ситуацией

В Батуми проспект Чавчавадзе, где находится Главное управление внутренних дел Аджарии, в огне, вдоль него горят подожженные машины. Спецназ применил слезоточивый газ, однако участники протестов не разошлись.

В центре города слышны выстрелы и взрывы. Сотрудники полиции защищают здание Главного управления, вооруженные щитами, резиновыми пулями и слезоточивым газом.

Для того, чтобы разрядить ситуацию, МВД Грузии приняло решение освободить шестерых задержанных. Глава МВД Георгий Мгебришвили прибыл в Батуми. В город в срочном порядке возвращается и глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе.

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Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обвинил "деструктивные политические силы" в провоцировании беспорядков в Батуми, в то же время не назвав конкретных имен.

Ранее в субботу в Батуми сотрудник патрульной полиции выписал водителю автомобиля штраф за нарушение правил дорожного движения. Некоторые очевидцы рассказывают, что полицейский также словесно оскорбил водителя. Водителя поддержали находящиеся рядом местные жители, которые устроили потасовку с правоохранителями. За оказание сопротивления полиции были задержаны шесть человек. Вскоре после инцидента у здания Главного управления внутренних дел Аджарии собралось около тысячи человек, они устроили акцию с требованием отставки нового начальника патрульной полиции Малхаза Батиашвили. Протестующие утверждают, что после назначения Батиашвили полиция стала необоснованно выписывать крупные штрафы.