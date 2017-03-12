Президент Грузии призвал всех к спокойствию в связи с протестами в Батуми

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призывает всех сохранить спокойствие и не допустить еще большей эскалации ситуации, возникшей в результате акции протеста в городе Батуми.

"Призываю все стороны сохранить спокойствие и не допустить еще большей эскалации событий. Нахожусь на постоянном контакте с премьер-министром и главой МВД. Считаем, что необходимо защитить право собрания, однако в тоже время необходимо уважать государственные институты и закон",- сказано в заявлении президента.

Маргвелашвили отмечает, что несмотря на то, что у участников акции могут быть свои причины протеста, важно незамедлительно урегулировать существующую обстановку и начать расследование.

Ранее в субботу в Батуми сотрудник патрульной полиции выписал водителю автомобиля штраф за нарушение правил дорожного движения. Некоторые очевидцы рассказывают, что полицейский также словесно оскорбил водителя. Водителя поддержали находящиеся рядом местные жители, которые устроили потасовку с правоохранителями. За оказание сопротивления полиции были задержаны шесть человек. Вскоре после инцидента у здания Главного управления внутренних дел Аджарии собралось около тысячи человек, они устроили акцию с требованием отставки нового начальника патрульной полиции Малхаза Батиашвили.

Протестующие утверждают, что после назначения Батиашвили полиция стала необоснованно выписывать крупные штрафы. По данным грузинских телекомпаний, для разгона акции, участники которой пытались ворваться в здание Главного управления внутренних дел Аджарии, спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе столкновений пострадали более 20 человек, среди них 11 полицейских.