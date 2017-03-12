Спецназ Грузии с помощью резиновых пуль зачистил центр Батуми

КИЕВ, 12 мар – РИА Новости Украина. Сотрудники полиции и спецназ на рассвете в воскресенье полностью очистили в Батуми улицу Чавчавадзе от демонстрантов, устроивших ночью беспорядки, передает агентство Sputnik Грузия.

Смотрите также: Штурм отделения полиции в Батуми

По данным агентства, зачистка улицы проходила без серьезных столкновений – радикально настроенные группы молодых людей, несколько часов громившие улицу, начали покидать ее сразу после появления отряда специального назначения. Полицейские вытеснили остатки митингующих с территории, прилегающей к зданию городской полиции, используя резиновые пули.

К семи часам утра порядок в городе восстановлен. На месте мобилизована полиция и пожарные машины. По городу идет операция по задержанию участников беспорядков. Число задержанных пока неизвестно.

Как передает агентство, мэр Тбилиси Георгий Ермаков заявил, что службы очистки уже приступили к приведению улицы в порядок. В ближайшие часы мэрия Батуми установит размер ущерба. На улице Чавчавадзе, оказавшейся в эпицентре событий, повреждены тротуары, разбиты витрины, уничтожены заграждения, не работают светофоры. По всей улице видны сгоревшие остовы автомобилей.

Ранее в субботу в Батуми сотрудник патрульной полиции выписал водителю автомобиля штраф за нарушение правил дорожного движения. Некоторые очевидцы рассказывают, что полицейский также словесно оскорбил водителя. Водителя поддержали находящиеся рядом местные жители, которые устроили потасовку с правоохранителями. За оказание сопротивления полиции были задержаны шесть человек. Вскоре после инцидента у здания Главного управления внутренних дел Аджарии собралось около тысячи человек, они устроили акцию с требованием отставки нового начальника патрульной полиции Малхаза Батиашвили. Протестующие утверждают, что после назначения Батиашвили полиция стала необоснованно выписывать крупные штрафы.

В итоге акция протеста вылилась в беспорядки, в ходе которых пострадали более 20 человек. Для того, чтобы разрядить ситуацию, МВД Грузии приняло решение освободить шестерых задержанных. Глава МВД Георгий Мгебришвили прибыл в Батуми. В город в срочном порядке возвращается и глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе.