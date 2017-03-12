Штурм отделения полиции в Батуми

Три автомобиля подожгли протестующие в городе Батуми (регион Аджария) у здания Главного управления внутренних дел Аджарии.

Ранее в субботу в Батуми сотрудник патрульной полиции выписал водителю автомобиля штраф за нарушение правил дорожного движения. Некоторые очевидцы рассказывают, что полицейский также словесно оскорбил водителя. Водителя поддержали находящиеся рядом местные жители, которые устроили потасовку с правоохранителями. За оказание сопротивления полиции были задержаны шесть человек. Вскоре после инцидента у здания Главного управления внутренних дел Аджарии собралось около тысячи человек, они устроили акцию с требованием отставки нового начальника патрульной полиции Малхаза Батиашвили. Протестующие утверждают, что после назначения Батиашвили полиция стала необоснованно выписывать крупные штрафы.

Смотрите также: Жестокие столкновения в Неаполе, пострадали более 30 человек

Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили заявил, что освободил шестерых граждан, которые были задержаны за сопротивление полиции в Батуми, однако в их отношении не прекращается административное делопроизводство, они предстанут перед судом.