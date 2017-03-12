Жестокие столкновения в Неаполе, пострадали более 30 человек

Число пострадавших в результате столкновений сил правопорядка и протестующих против приезда в Неаполь лидера оппозиционной партии "Лига Севера" Маттео Сальвини возросло до 34, из них 28 полицейских, сообщает телеканал TG24.

Отмечается, что полиция задержала шестерых участников беспорядков. Трое из них оставлены под арестом, трое отпущены под обязательство предстать перед судом.

Хулиганы были вооружены палками, "коктейлями Молотова" и камнями, на их атаки полиция отвечала слезоточивым газом и водяными пушками. По свидетельству очевидцев, мирные граждане были вынуждены прятаться от разразившейся уличной войны в магазинах и окрестных зданиях. Подожжены несколько машин и мусорных баков. Местные СМИ предполагают, что среди выступивших столкновения с полицией было много футбольных фанатов и левых радикалов.

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О протестах против Сальвини, который известен антииммигрантской и антиевропейской риторикой, как считается, отстаивает интересы экономически развитых северных регионов страны, было известно заранее. Протестующих поддержал даже мэр города, социалист Луиджи де Маджистрис. Ситуация потребовала вмешательства главы МВД страны Марко Миннити, который потребовал обеспечить безопасность визита лидера "Лиги Севера" в Неаполь.

В свою очередь в ходе выступления Сальвини выразил "солидарность с 400 полицейскими", выступившими против протестующих, которых назвал животными, а также пригрозил подать в суд на де Маджистриса.

"Лига Севера" возникла в декабре 1989 года как политический союз шести различных региональных общественных движений, которые действовали на севере Италии и выступали за предоставление самой широкой автономии северным областям страны и превращении Итальянской республики из унитарного в федеративное государство. В нынешнем созыве нижней палаты парламента "Лига Севера" имеет 19 мест из 630.