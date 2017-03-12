В Батуми протестующие подожгли автомобили на акции протеста - СМИ

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Три автомобиля подожгли протестующие в городе Батуми (регион Аджария) у здания Главного управления внутренних дел Аджарии, сообщают грузинские СМИ.

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Ранее в субботу в Батуми сотрудник патрульной полиции выписал водителю автомобиля штраф за нарушение правил дорожного движения. Некоторые очевидцы рассказывают, что полицейский также словесно оскорбил водителя. Водителя поддержали находящиеся рядом местные жители, которые устроили потасовку с правоохранителями. За оказание сопротивления полиции были задержаны шесть человек. Вскоре после инцидента у здания Главного управления внутренних дел Аджарии собралось около тысячи человек, они устроили акцию с требованием отставки нового начальника патрульной полиции Малхаза Батиашвили. Протестующие утверждают, что после назначения Батиашвили полиция стала необоснованно выписывать крупные штрафы.

По данным грузинских телекомпаний, для разгона акции, участники которой пытались ворваться в здание Главного управления внутренних дел Аджарии, спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе столкновений пострадали более 20 человек, среди них 11 полицейских.

Глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили заявил, что освободил шестерых граждан, которые были задержаны за сопротивление полиции в Батуми, однако в их отношении не прекращается административное делопроизводство, они предстанут перед судом.

"На прилегающей к Главуправлению территории горят три автомобиля. Протестующие пытаются навредить полицейским машинам. Несмотря на то, что глава МВД Грузии освободил задержанных, участники акции не намерены расходиться", — сообщает с места журналист агентства "Интерпрессньюс".

Телекомпания "Рустави 2" в прямом эфире транслирует кадры с места происшествия. В центре Батуми все еще сохраняется напряженная ситуация. Участники акции закидывают камнями полицейские машины, поджигают деревья, спецназ продолжает применять против протестующих слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что президент Европарламента Антонио Таяни и парламентский секретарь Мальты Крис Агуис подписали в Брюсселе документ о безвизовых поездках граждан Грузии в страны Евросоюза.