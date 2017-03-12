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    Премьер Грузии обвинил "деструктивные силы" в беспорядках в Батуми

    (обновлено: )47
    По словам премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, все, кто готов "растоптать государственность и права человека", получат от государства жесткий ответ.
    Беспорядки в Батуми
    Facebook მზეკო ჟვანია

    КИЕВ, 12 мар – РИА Новости Украина. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обвинил "деструктивные политические силы" в провоцировании беспорядков в Батуми, в то же время не назвав конкретных имен, передает в воскресенье агентство Sputnik Грузия.

    Штурм отделения полиции в Батуми. Видео
    Канал DFWatch на Youtube
    Штурм отделения полиции в Батуми

    Ранее в субботу в Батуми сотрудник патрульной полиции выписал водителю автомобиля штраф за нарушение правил дорожного движения. Некоторые очевидцы рассказывают, что полицейский также словесно оскорбил водителя. Водителя поддержали находящиеся рядом местные жители, которые устроили потасовку с правоохранителями. За оказание сопротивления полиции были задержаны шесть человек. Вскоре после инцидента у здания Главного управления внутренних дел Аджарии собралось около тысячи человек, они устроили акцию с требованием отставки нового начальника патрульной полиции Малхаза Батиашвили. Протестующие утверждают, что после назначения Батиашвили полиция стала необоснованно выписывать крупные штрафы.

    По данным агентства, проспект Чавчавадзе, где находится Главное управление внутренних дел Аджарии, в огне, вдоль него горят подожженные машины. Спецназ применил слезоточивый газ, однако участники протестов не разошлись.

    Сообщается, что в центре города слышны выстрелы и взрывы. Сотрудники полиции защищают здание Главного управления, вооруженные щитами, резиновыми пулями и слезоточивым газом.

    "Это пример того, как бытовой случай использован деструктивными политическими силами для эскалации ситуации", — сказал Квирикашвили, комментируя ситуацию в главном черноморском городе Грузии.

    "К сожалению, эти силы не гнушаются попранием основ стабильности. Они осознано провоцируют акты вандализма, применяют насилие к представителям силовых структур", — заявил Квирикашвили. Премьер подчеркнул, что на данный момент силовые структуры "находятся в режиме минимального реагирования, чтобы максимально избежать осложнений".

    Премьер добавил, что порядок будет восстановлен и призвал всех подчиниться закону.

    "Хочу предупредить всех, кто готов растоптать нашу государственность и права человека: они получат от государства жесткий ответ", — сказал Квирикашвили.

    Для того, чтобы разрядить ситуацию, МВД Грузии приняло решение освободить шестерых задержанных. Глава МВД Георгий Мгебришвили прибыл в Батуми. В город в срочном порядке возвращается и глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе.

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