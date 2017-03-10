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    Названа причина катастрофы вертолета в Стамбуле

    (обновлено: )16210
    Министерство транспорта, судоходства и связи сообщило, что крушение вертолета, в котором погибли четыре россиянина, произошло из-за его столкновения с башней.
    Крушение пожарного вертолета в Стамбуле
    Twitter anadoluajansi

    КИЕВ, 10 мар – РИА Новости Украина. Причиной крушения вертолета в Стамбуле, в которой погибли четыре россиянина, стало столкновение с телебашней, сообщило в пятницу министерство транспорта, судоходства и связи Турции.

    МИД России ранее в пятницу подтвердил гибель четырех россиян при падении вертолета в Стамбуле.

    "Вертолет упал, столкнувшись с башней", — говорится в сообщении ведомства.

    Очевидцы катастрофы также сообщили о столкновении вертолета с телебашней, расположенной недалеко от выставочного центра и трассы Стамбул-Эдирне. Она была построена 15 лет назад и в настоящее время не используется.

    Крушение вертолета в пригороде Стамбула
    Twitter anadoluajansi
    Крушение вертолета в пригороде Стамбула: погибли россияне

    "Я услышал резкий звук и увидел, как вертолет, столкнувшись с телебашней, начал падать, вращаясь. После падения поднялся огромный клуб дыма", — сообщил журналистам таксист, проезжавший рядом с местом катастрофы.

    "Когда мы проезжали мимо телебашни, раздался взрыв, мы испугались, что произошел теракт. Остановились, выскочили из машины, начали снимать, уже начался пожар", — рассказали пассажиры другого автомобиля.

    Телеканал NTV показал кадры с места катастрофы, на котором видны дымящиеся обломки вертолета, разбросанные на площади 200-300 квадратных метров.

    Ранее губернатор Стамбула Васип Шахин сообщил о том, что по меньше мере пять человек погибли в результате катастрофы вертолета, который упал на автодорогу в условиях сильного тумана. Катастрофа произошла в 10.21 по киевскому времени, через 5-6 минут после взлета. Вертолет принадлежит группе компаний Eczacibasi. Всего в кабине находились семь человек, из них два пилота.

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