Источник назвал причину крушений двух самолетов на российском авианосце

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Причиной катастроф двух палубных истребителей МиГ-29К и Су-33 на авианосце "Адмирал Кузнецов" во время похода в Сирию в 2016 году стал обрыв троса аэрофинишера, к самолетам никаких нареканий нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Палубные истребители МиГ-29К и Су-33 14 ноября и 4 декабря прошлого года во время участия в операции в Сирии после обрыва тросов аэрофинишеров выкатились за пределы палубы авианосца и упали в море.

"В случае с потерей МиГ-29К трос оборвался вследствие того, что самолет приземлялся на палубу под критическим углом. Посадка же Су-33 происходила штатно, и в этом случае можно предварительно говорить о некачественном тросе. Но в обоих случаях никаких претензий к самолетам быть не может", — рассказал собеседник агентства.

В то же время он подчеркнул, что детальный анализ причин обрыва троса при двух посадках можно будет установить только после изучения финишерных тросов на берегу.

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Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в пункт постоянного базирования в городе Североморск с 6 января возвращается корабельная авианосная ударная группа Северного Флота, в состав которой входит авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации, использовавшихся для нанесения ударов по международным террористическим группировкам в Сирии.