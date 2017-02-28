Смертельное крушение легкого самолета в Калифорнии. Обнародовано видео

Число жертв в результате крушения легкого самолета на юге американского штата Калифорния достигло четырех человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, местные власти подтверждают информацию о гибели четырех человек, еще два человека получили ранения. В настоящий момент неизвестно, являются ли жертвы пассажирами самолета, или в момент крушения они находились в разрушенных домах.

#BreakingNews A Cessna 310 plane crashes into homes in Riverside. The plane was heading to San Jose from Riverside. @KTLA pic.twitter.com/NEdrVxyVAA — Matt Phillips (@MattPhillipsTV) February 28, 2017

​Самолет Cessna 310 упал на два дома через некоторое время после вылета из аэропорта города Риверсайд. На месте происшествия возник пожар, ущерб был нанесен еще одному соседнему дому.

Накануне сообщалось, что в австралийском Перте на авиашоу разбился самолет на глазах у тысяч зрителей, пилот и пассажир погибли.