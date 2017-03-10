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    Авиакатастрофа под Стамбулом: на борту находились россияне - ТВ

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    По данным местного телеканала, вертолет, в котором находились семь человек, включая двух пилотов, принадлежит группе компаний Eczacibasi. Среди пассажиров были руководители компании и их иностранные гости.
    На месте крушения вертолета в пригороде Стамбула
    twitter.com/HDNER

    КИЕВ, 10 мар – РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Среди пассажиров вертолета, потерпевшего катастрофу в пригороде Стамбула Бююкчекмедже, были четыре гражданина России, сообщает в пятницу телеканал NTV.

    Ранее местные власти сообщили о гибели пяти человек в результате катастрофы. Вертолет упал на автодорогу в условиях сильного тумана.

    twitter.com/HDNER
    На месте крушения вертолета в пригороде Стамбула

    ​"Вертолет принадлежит группе компаний Eczacibasi. Всего в кабине находились семь человек, из них два пилота. Среди пассажиров были руководители компании и их иностранные гости", — сообщает корреспондент NTV с места событий со ссылкой на саму компанию.

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