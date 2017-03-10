Авиакатастрофа под Стамбулом: на борту находились россияне - ТВ

КИЕВ, 10 мар – РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Среди пассажиров вертолета, потерпевшего катастрофу в пригороде Стамбула Бююкчекмедже, были четыре гражданина России, сообщает в пятницу телеканал NTV.

Ранее местные власти сообщили о гибели пяти человек в результате катастрофы. Вертолет упал на автодорогу в условиях сильного тумана.

twitter.com/HDNER На месте крушения вертолета в пригороде Стамбула

​"Вертолет принадлежит группе компаний Eczacibasi. Всего в кабине находились семь человек, из них два пилота. Среди пассажиров были руководители компании и их иностранные гости", — сообщает корреспондент NTV с места событий со ссылкой на саму компанию.