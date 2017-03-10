НАСА опубликовало снимки спутника Сатурна, похожего на пельмень

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. На сайте НАСА появились фото одного из спутников "Сатурна", который оказался "странной формы", напоминающей пельмень.

Зонд "Кассини", вращающийся сейчас вокруг Сатурна, прислал фотографии спутника Пан, "который имеет странную форму", сообщает организация. На фотографиях явно виден пояс, выступающий вдоль окружности неровного спутника.

СМИ сравнили форму Пана с "замороженным равиоли размером с Нью-Йорк" и пельменем. "Причина, по которой он похож на круглый равиоли – это загадка, но, возможно, это из-за радиоактивных элементов", — пишет издание Business Insider.

jpl.nasa.gov НАСА показало снимки спутника Сатурна, по форме похожего на пельмень

"Кассини" продолжает свой космический полет на протяжении уже почти 20 лет. Космический зонд приступил к изучению колец Сатурна в конце ноября 2016 года. Его орбита скорректирована таким образом, что зонд совершает витки над и под полюсами Сатурна, "ныряя" каждые семь дней в наиболее неисследованный район внешнего края основных колец.

Прохождение вблизи колец планеты станет завершением космического путешествия "Кассини", который был запущен в космос почти 20 лет назад. Как отмечают в НАСА, топливо аппарата на исходе, и уже в следующем году он завершит свою миссию.

По расчету ученых, 15 сентября 2017 года зонд войдет в атмосферу Сатурна, где завершит свое существование. Таким образом его создатели надеются уберечь от обломков межпланетной станции луны планеты, на которых потенциально возможна жизнь.

Зонд "Кассини" является совместным проектом НАСА, ЕКА и Итальянского космического агентства. Он стартовал в космос в 1997 году и прибыл к Сатурну в 2004 году, где на протяжении последних 12 лет изучал саму планету, ее кольца и луны. "Кассини" принадлежит ряд значительных открытий, в том числе моря жидкого метана на спутнике Сатурна Титане и океан на спутнике Энцелад.

Ранее с помощью телескопа "Спитцер" НАСА удалось обнаружить семь экзопланет, по своим характеристикам похожих на Землю, которые вращаются вокруг звезды, находящейся на расстоянии около 40 световых лет от Солнечной системы.