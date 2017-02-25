Скандал с молодой замминистра Насалика: в Раде произошла перепалка

Ранее стало известно о назначении замминистром энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика 27-летней Натальи Бойко.

Так, депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Анатолий Матвиенко затронул данный вопрос: "Нас интересует ваша кадровая политика, господин министр. Молодость — это хорошо, но есть опыт у людей, которых вы назначаете?".

Насалик в свою очередь переадресовал вопрос депутату фракции "Батькивщина" Алексею Рябчину. "Я бы хотел, чтобы по этому поводу, на значение заместителя Натальи Бойко, ответил заместитель по евроинтеграции, Алексей Рябчин, народный депутат, работающий в топливно-энергетическом комплексе", — сказал Насалик.

"Я могу сказать, что госпожу Наталью я знаю, как члена комитета, с положительной стороны, особенно из тех вещей, которыми я занят по энергоэффективности, энергосбережению. Я бы больше с этой кандидатурой говорил о проблеме сексизма, которая есть в нашем парламенте, правительстве. И такое же есть относительно молодых реформаторов", — ответил народный депутат Рябчин.

После этого в дискуссию вступил и сам премьер-министр Владимир Гройсман.

"Рябчин назвал себя европейской оппозицией. Вот я всегда говорю, что европейская оппозиция должна говорить правду. И здесь нас обвиняют в том, в чем мы не виноваты. Ну какой сексизм в украинском правительстве? Кто видел такие проявления в украинском правительстве, скажите, пожалуйста? У нас, посмотрите, какой состав правительства прекрасный! А вы говорите о сексизме. Это неприемлемо", — резюмировал Гройсман.