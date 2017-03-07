В Италии на 8 марта мужчина подарил свою почку любимой

DOMINIQUE FAGET / AFP

КИЕВ, 7 мар – РИА Новости Украина. В Италии 52-летний местный житель решил подарить своей 44-летней подруге на 8 марта собственную почку, сообщили во вторник местные СМИ.

В туринской больнице Molinette была проведена операция по трансплантации почки женщине, которая страдала серьезным генетическим заболеванием — поликистозом почек. Два месяца назад врачи пришли к заключению, что их пациентке требуется неотложная пересадка одной из почек, и начали поиск донора. Однако вскоре выяснилось, что отдать свою почку любимой готов ее друг.

После проведения необходимых анализов медики дали добро на проведение этой операции, которая прошла успешно. В настоящее время оба пациента находятся под наблюдением врачей, которые оценивают их состояние как удовлетворительное.

Сотрудники больницы Molinette сообщили о происшедшем журналистам, охарактеризовав жест мужчины как проявление большой любви, приуроченное к Международному женскому дню.

Напомним, в честь Международного женского дня 8 марта в Туркмении каждой женщине в стране вручат по 40 манат (около 11 долларов по официальному курсу). Соответствующее распоряжение подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.