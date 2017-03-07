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    "Республиканцы" Франции утвердили Фийона кандидатом в президенты

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    Глава французского Сената (верхняя палата) Жерер Ларше заявил, что политический комитет оппозиционной партии "Республиканцы" после широкого обмена мнениями единогласно обновил поддержку Франсуа Фийона.
    Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон
    RIA News Яна Лапикова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Политический комитет крупнейшей оппозиционной партии Франции "Республиканцы" единогласно подтвердил поддержку кандидатуры победителя партийных праймериз, экс-премьера Франсуа Фийона на президентских выборах, заявил в понедельник глава французского Сената (верхняя палата) Жерер Ларше.

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    "Франсуа Фийон подтвердил намерение баллотироваться, политический комитет после широкого обмена мнениями единогласно обновил его поддержку", — сказал Ларше журналистам по завершении заседания политкомитета.

    По словам спикера Сената, Фийон намерен выступить с рядом инициатив, направленных на объединение правых и центра; политкомитет, со своей стороны, также берет на себя обязательства сделать для этого все необходимое. "Республиканцы" полны решимости и сплочены вокруг Франсуа Фийона", — заключил Ларше.

    На минувшей неделе на фоне скандала "Пенелопагейт" от Фийона отвернулись многие соратники по партии, а его рейтинг снизился, поэтому среди правых и центристов часто раздавались призывы выдвинуть другого кандидата. В воскресенье Фийон заявил, что не намерен отказываться от участия в выборах, и никто не может его к этому принудить. В понедельник утром называвшийся в числе альтернативных кандидатов экс-премьер Аллен Жюппе публично отказался от идеи участия в президентских выборах.

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    Скандал вокруг супруги экс-премьера Фийона разразился после публикации в сатирическом издании Canard enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала в парламенте зарплату как помощник Фийона. Газета ссылалась на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. Аналогичные обвинения касались двух детей Фийона. Газета делала оговорку, что наем членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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