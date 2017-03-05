Фийон заявил, что не будет отказываться от участия в выборах

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Бывший премьер Франции Франсуа Фийон, который является кандидатом на пост президента Франции от крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы", заявил, что не планирует отказываться от участия в предстоящих выборах.

"Нет", — однозначно ответил Фийон в эфире телеканала France 2, отвечая на вопрос о том, откажется ли он от участия в президентских выборах.

"Я был демократически избран (кандидатом), я получил 1,5 тысячи подписей выборных представителей. Ни у кого нет власти, чтобы принудить меня отказаться от участия в выборах, и я не вижу причин снимать мою кандидатуру", — сказал он.

Экс-премьер выразил надежду, что ему удастся убедить своих соратников по партии, что только он и проект, который он представляет, может получить одобрение избирателей на предстоящих выборах.

Ранее сообщалось, что более 70% французов хотят, чтобы кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон покинул президентскую гонку.