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    Фийон заявил, что не будет отказываться от участия в выборах

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    Как заявил Франсуа Фийон, он был демократически избран кандидатом и получил 1,5 тысячи подписей выборных представителей. По его словам, ни у кого нет власти, чтобы принудить его отказаться от участия в выборах.
    Кандидат на пост президента Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Бывший премьер Франции Франсуа Фийон, который является кандидатом на пост президента Франции от крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы", заявил, что не планирует отказываться от участия в предстоящих выборах.

    Франсуа Фийон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Нет", — однозначно ответил Фийон в эфире телеканала France 2, отвечая на вопрос о том, откажется ли он от участия в президентских выборах.

    "Я был демократически избран (кандидатом), я получил 1,5 тысячи подписей выборных представителей. Ни у кого нет власти, чтобы принудить меня отказаться от участия в выборах, и я не вижу причин снимать мою кандидатуру", — сказал он.

    Экс-премьер выразил надежду, что ему удастся убедить своих соратников по партии, что только он и проект, который он представляет, может получить одобрение избирателей на предстоящих выборах.

    Ранее сообщалось, что более 70% французов хотят, чтобы кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон покинул президентскую гонку.

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