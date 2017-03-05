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    Белый дом планирует существенно сократить финпомощь другим странам - СМИ

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (70)

    (обновлено: )17811
    По словам директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвани, Белый дом собирается предложить сокращение иностранной помощи, и намерен предложить потратить эти деньги в США.
    Белый дом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани заявил, что администрация президента Дональда Трампа будет предлагать значительное сокращение объемов иностранной помощи другим государствам, сообщает телеканал Fox News.

    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria
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    Ранее Wall Street Journal сообщил со ссылкой на источники, что администрация Трампа предлагает сократить бюджеты госдепартамента и Агентства международного развития (USAID) на 37%. Два бюджета составляют 50 миллиардов долларов.

    "Мы собираемся предложить сокращение иностранной помощи, и мы собираемся предложить потратить эти деньги здесь (в США)", — сказал Малвани и добавил, что речь идет "о довольно значительных сокращениях".

    "Преобладающий посыл вполне ясен: меньше потраченных денег за рубежом означает больше потраченных денег здесь",- сказал директор бюджетного управления и сообщил, что подобные меры позволят администрации покрыть увеличенные на 54 миллиарда долларов расходы на военный бюджет.

    По данным телеканала, американские власти ежегодно тратят 50 миллиардов долларов на нужды Госдепартамента и Агентство США по международному развитию (USAID) — центральное ведомство по оказанию помощи за рубежом.

    Ранее стало известно, что администрация США до 16 марта представит на рассмотрение конгресса предварительный проект федерального бюджета на 2018-й финансовый год. Сообщалось, что в нем на 54 миллиарда долларов планируется увеличить военный бюджет. Трамп 28 февраля заявил, что оборонный бюджет США может быть дополнительно увеличен на 30 миллиардов долларов. Осенью 2016 года сенат США одобрил военный бюджет-2017 в 602 миллиардов долларов.

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