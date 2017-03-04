Тело убитого перуанского журналиста найдено в чемодане

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КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Расчлененное и сожженное тело перуанского журналиста найдено в пятницу внутри чемодана, оставленного в районе к северу от Лимы, сообщает полиция Перу.

Пятидесятипятилетний Хосе Яктайо пропал без вести в минувшую субботу, пока причины его похищения и убийства не установлены, отмечает мексиканский портал Excelsior.

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Последние 12 лет Яктайо работал продюсером в независимой телекомпании. Его убийство вызвало протестную реакцию среди журналистского сообщества Перу. Он стал первым журналистом, убитым в южноамериканской стране в текущем году.

Как сообщалось, в ежегодном отчете Государственного департамента США о правах человека в мире говорится. что наибольшее количество нарушений прав человека в Украине в 2016 году зафиксировано в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму.