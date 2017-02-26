В Польше погибла украинская журналистка

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В Польше в аварии погибла украинская журналистка издания "Сегодня" Полина Дорожкина. Об этом сообщила главный редактор издания Ольга Гук на своей странице в Facebook.

"Полиночки больше нет… Вчера в Польше в ДТП вместе с Никитой и их другом погибли из-за фуры, которая вылетела на встречную полосу", — написала она.

Коллеги и знакомые девушки выражают соболезнования в соцсетях. "Не хочется верить… Такая милая, талантливая, добрая девочка. Да что же это делается…", — написала ее коллега Евгения Гайдаренко.

Ранее сообщалось, что депутат Днепропетровского облсовета от "Радикальной партии" Сергей Лященко погиб в результате аварии в Днепропетровской области.