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    Происшествия

    В Польше погибла украинская журналистка

    (обновлено: )15710
    Украинская журналистка погибла в результате дорожно-транспортного происшествия. Согласно информации главного редактора издания "Сегодня" Ольги Гук, на встречную полосу вылетела фура.
    Полина Дорожкина
    Полина Дорожкина / Facebook

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В Польше в аварии погибла украинская журналистка издания "Сегодня" Полина Дорожкина. Об этом сообщила главный редактор издания Ольга Гук на своей странице в Facebook.

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    "Полиночки больше нет… Вчера в Польше в ДТП вместе с Никитой и их другом погибли из-за фуры, которая вылетела на встречную полосу", — написала она.

    Коллеги и знакомые девушки выражают соболезнования в соцсетях. "Не хочется верить… Такая милая, талантливая, добрая девочка. Да что же это делается…", — написала ее коллега Евгения Гайдаренко. 

    Ранее сообщалось, что депутат Днепропетровского облсовета от "Радикальной партии" Сергей Лященко погиб в результате аварии в Днепропетровской области.

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