В зоне АТО погиб украинский журналист

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В Северодонецка умер журналист и волонтер Николай Шлапак, которого доставили в больницу города из зоны АТО, сообщает "Укринформ".

"Николай Шлапак был в командировке в Луганской области. В городе Счастье Николай потерял сознание, в больницу его доставили в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него инфаркт, сегодня был поставлен посмертный диагноз: расслоение аорты", — сообщили в Харьковской областной телерадиокомпании, в которой работал погибший.

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Журналист регулярно ездил в зону АТО, делал репортажи о ситуации в Донбассе и передавал гуманитарную помощь украинским военнослужащим и местным жителям.

В конце марта Николая Шлапаку исполнилось бы 36 лет.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших составляет 10056 человек. Еще порядка 22800 человек ранены.

Укринформ Журналист Николая Шлапак

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, тем не менее конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе заседания трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года было достигнуто соглашение об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.