У Казахстана свой путь демократического развития - Назарбаев

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заседания палат парламента заявил, что у республики свой путь демократического развития.

Депутаты мажилиса и сената (нижней и верхней палат) парламента Казахстана на совместном заседании в пятницу должны рассмотреть в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Казахстан".

"У нас у всех единая цель — сделать систему управления страной еще более эффективной, устойчивой и современной. Это еще раз подтверждает, что наш путь — путь демократического развития общества. Я всегда подчеркивал, когда говорили, что у нас маловато демократии, демократия — это не начало пути, это конец пути, наша цель", — сказал Назарбаев.

Как заявил президент Казахстана, другие государства "шли столетиями к тому, что есть". "Еще неизвестно, как это все потом скажется, эта демократизация, которая есть. Мы идем постепенно", — добавил Назарбаев.

Он также отметил, что "Казахстан был, есть и будет независимым, унитарным и целостным государством, такова воля народа".