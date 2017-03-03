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    У Казахстана свой путь демократического развития - Назарбаев

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    По словам главы государства, "Казахстан был, есть и будет независимым, унитарным и целостным государством, такова воля народа". Он добавил, что другие государства "шли столетиями к тому, что есть".
    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе совместного заседания палат парламента заявил, что у республики свой путь демократического развития.

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    Депутаты мажилиса и сената (нижней и верхней палат) парламента Казахстана на совместном заседании в пятницу должны рассмотреть в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в конституцию Республики Казахстан".

    "У нас у всех единая цель — сделать систему управления страной еще более эффективной, устойчивой и современной. Это еще раз подтверждает, что наш путь — путь демократического развития общества. Я всегда подчеркивал, когда говорили, что у нас маловато демократии, демократия — это не начало пути, это конец пути, наша цель", — сказал Назарбаев.

    Как заявил президент Казахстана, другие государства "шли столетиями к тому, что есть". "Еще неизвестно, как это все потом скажется, эта демократизация, которая есть. Мы идем постепенно", — добавил Назарбаев.

    Он также отметил, что "Казахстан был, есть и будет независимым, унитарным и целостным государством, такова воля народа".

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