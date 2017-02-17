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    Число спасенных при сходе лавины в Казахстане военных возросло до 16

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    Как сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов, количество спасенных возросло с десяти до 16 человек. Погибших — по-прежнему семь.
    Сход лавины. Архивное фото
    @BFMTV

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Число военных, спасенных на месте схода лавины на юге Казахстана, возросло с десяти до 16 человек, сообщил РИА Новости в пятницу официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов.

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    "Количество спасенных возросло с десяти до 16 человек. Погибших — по-прежнему семь", — сказал он.

    Ранее в Минобороны заявили, что в районе проведения военных учений на юге Казахстана сошла лавина, ведутся поисково-спасательные работы.

    Ранее сообщалось, что в центральной Италии сошла снежная лавина, спровоцированная сильным землетрясением. Лавина погребла под собой отель Rigopiano, где находились 40 человек.

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