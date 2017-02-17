Число спасенных при сходе лавины в Казахстане военных возросло до 16

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Число военных, спасенных на месте схода лавины на юге Казахстана, возросло с десяти до 16 человек, сообщил РИА Новости в пятницу официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Руслан Иманкулов.

"Количество спасенных возросло с десяти до 16 человек. Погибших — по-прежнему семь", — сказал он.

Ранее в Минобороны заявили, что в районе проведения военных учений на юге Казахстана сошла лавина, ведутся поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что в центральной Италии сошла снежная лавина, спровоцированная сильным землетрясением. Лавина погребла под собой отель Rigopiano, где находились 40 человек.