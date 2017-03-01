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    Около 300 тыс украинцам запрещен въезд в РФ и Белоруссию

    (обновлено: )9901
    Министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич сообщил, что всего в "черном списке" состоит 1,7 миллиона человек. 1,5 миллиона были внесены по инициативе России, 300 тысяч из них — украинцы.
    Министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич
    TYT.BY

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В списке лиц, которым запрещен въезд в Белоруссию и Россию, находится 300 тысяч украинцев, сообщал министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич.

    По его данным, всего в "черном списке" состоит 1,7 миллиона человек. 1,5 миллиона были внесены по инициативе России, 300 тысяч из них — украинцы, пишет TYT.BY.

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    Напомним, известный украинский писатель Сергей Жадан был задержан в Минске в ночь на 11 февраля. Ему было сообщено о запрете въезда в Белоруссию на неопределенный срок, однако позже этот запрет отменили.

    Белоруссия и РФ являются союзными государствами, поэтому запрет на въезд в РФ по умолчанию распространяется и на Белоруссию.

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