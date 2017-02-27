Угроза терроризма в Италии становится все более конкретной - спецслужбы

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Угроза терроризма исламистского толка на Апеннинах становится "все более конкретной", прежде всего, из-за присутствия на национальной территории лиц, которые вступили на путь так называемой "радикализации" и готовы совершить теракты. Об этом говорится в ежегодном докладе Департамента информации по безопасности (Dis), координирующего деятельность национальных секретных служб.

Этот документ, направленный в парламент Италии, был впервые официально представлен в понедельник премьер-министром Паоло Джентилони и главой Dis Алессандро Пансой.

В докладе, в частности, отмечается, что в результате ряда ударов, нанесенных по ИГ на Ближнем Востоке, террористы стремятся активизировать свою деятельность в других регионах, в частности, в Европе, чтобы "запугать врага, демонстрируя ему способность поражать его изнутри и предоставляя таким образом доказательства своей силы собственным сторонникам".

Для выполнения этих целей используются как боевые ячейки, сформированные из террористов, возвращающихся из Сирии и Ирака, так и "одинокие волки" или "самоорганизующиеся микрогруппы", воздействие на которых осуществляется через интернет, отмечается в документе.

Проведенный анализ деятельности террористов в 2016 году, показывает, что Италия может стать "путем бегства в Европу для приверженцев халифата, присутствующих в Ливии или прибывающих из других кризисных зон, базой для тайной деятельности по пропаганде, прозелитизму и логистической поддержке, а также тылом или временным прибежищем для субъектов, вовлеченных в террористические акции в других странах, как это, скорее всего, произошло в случае с исполнителем теракта в Берлине Анисом Амри".

В докладе указывается также, что некоторые объекты, находящиеся на Апеннинах, могут входить в число конкретных целей террористов из ИГ. Недаром в ряде материалов, изъятых у террористов, а также в рамках их пропагандистской кампании фигурировали "важные национальные монументы и фигуры крупного масштаба, в том числе, папа Римский".

"Доминирующей темой при этом по-прежнему является ожидание завоевания Рима, причиной чего является и роль, взятая на себя нашей страной в международной борьбе с терроризмом и в деле стабилизации в зонах кризисов, прежде всего, в Ливии", — отмечается в документе.

Представляя доклад национальных спецслужб, Джентилони сделал акцент на необходимости принять вызов террористов и защитить суверенитет Италии. "Больше безопасности не означает меньше свободы", — подчеркнул итальянский премьер. "Граждане могут быть уверены не в отсутствии угроз, что было бы иллюзией, но в очень высоком качестве работы тех, кто им противостоит", — сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство Италии выделило 1 млн евро Всемирной продовольственной программе ООН и Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) для оказания поддержки людям, пострадавшим в результате конфликта в Донбассе.