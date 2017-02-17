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    Глава МИД Италии обсудил с Тиллерсоном "российско-украинское досье"

    Тема:

    Мюнхенская конференция: встречи и заявления (10)

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    Ранее глава МИД Италии сообщил, что на встрече с Тиллерсоном намерен обсудить антироссийские санкции, чтобы "глубже и яснее" понять американский подход к этой проблеме.
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 17 фев – РИА Новости Украина, Александр Логунов. Глава МИД Италии Анджелино Альфано на полях встречи "большой двадцатки" в Бонне в пятницу впервые встретился с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, говорится в сообщении МИД Италии, поступившем в РИА Новости.

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    "Встреча предоставила возможность исчерпывающего обмена мнений по главным международным вопросам, от борьбы с ИГ, по поводу чего Альфано выразил полную поддержку действиям коалиции во главе США, до сирийского кризиса, российско-украинского досье, отношений с НАТО и режима обменов в международной торговле", — сообщает итальянское ведомство.

    В четверг глава МИД Италии сообщил, что на встрече с Тиллерсоном намерен обсудить антироссийские санкции, чтобы "глубже и яснее" понять американский подход к этой проблеме. По его словам, санкции не должны быть вечными, не могут продлеваться автоматически и "являются не целью, а средством".

    Ранее сообщалось, что Тиллерсон в разговоре с президентом Украины Петром Порошенко, который находится с визитом в Германии в рамках участия в 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, отметил важность выполнения минских договоренностей по Донбассу.

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