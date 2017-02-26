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    В мире

    В Китае случилось землетрясение

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    Толчки были зафиксированы в 3.24 по местному времени в воскресенье в уезде Вэньчуань в Аба-Тибетско-Цянском автономном округе. Очаг залегал на глубине 13 километров.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo/ Winfried Rothermel

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В провинции Сычуань в Китае в воскресенье случилось землетрясение магнитудой 4,0, сообщает Китайский сейсмологический центр.

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    Толчки были зафиксированы в 3.24 по местному времени в воскресенье в уезде Вэньчуань в Аба-Тибетско-Цянском автономном округе.

    Очаг залегал на глубине 13 километров.

    Информация о пострадавших, жертвах или разрушениях в результате землетрясения не поступала.

    Напомним, на Филиппинах в результате землетрясения погибли минимум четыре человека, еще 126 ранены.

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