В Китае случилось землетрясение

AP Photo/ Winfried Rothermel

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В провинции Сычуань в Китае в воскресенье случилось землетрясение магнитудой 4,0, сообщает Китайский сейсмологический центр.

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Толчки были зафиксированы в 3.24 по местному времени в воскресенье в уезде Вэньчуань в Аба-Тибетско-Цянском автономном округе.

Очаг залегал на глубине 13 километров.

Информация о пострадавших, жертвах или разрушениях в результате землетрясения не поступала.

Напомним, на Филиппинах в результате землетрясения погибли минимум четыре человека, еще 126 ранены.