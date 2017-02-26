В Китае случилось землетрясение

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КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В провинции Сычуань в Китае в воскресенье случилось землетрясение магнитудой 4,0, сообщает Китайский сейсмологический центр.
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Толчки были зафиксированы в 3.24 по местному времени в воскресенье в уезде Вэньчуань в Аба-Тибетско-Цянском автономном округе.
Очаг залегал на глубине 13 километров.
Информация о пострадавших, жертвах или разрушениях в результате землетрясения не поступала.
Напомним, на Филиппинах в результате землетрясения погибли минимум четыре человека, еще 126 ранены.