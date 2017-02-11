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    В результате мощного землетрясения на Филиппинах погибли три человека

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    Землетрясение было зафиксировано в 14.03 по времени UTC (16.03 по Киеву). Эпицентр располагался в двух километрах к юго-западу от города Талисай. Военные сообщили о трех жертвах стихии, однако дальнейшие детали пока неизвестны.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. По меньшей мере три человека погибли в результате землетрясения на Филиппинах, еще семь пострадали, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ.

    Италия: землетрясение и сход лавины
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Катастрофа в Италии: землетрясение и сход лавины

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    Землетрясение было зафиксировано в 14.03 по времени UTC (16.03 по Киеву). Эпицентр располагался в двух километрах к юго-западу от города Талисай. 

    По данным филиппинской радиостанции DZMM, военные сообщили о трех жертвах стихии, однако дальнейшие детали пока неизвестны. Как сообщается, представитель местной службы гражданской обороны Эйприл Санчез заявила о семерых раненых в провинции Суригао.

    "Пока нет информации, сколько еще (пострадали — ред.), так как произошли сбои в подачи электроэнергии", — цитирует агентство слова Санчез.

    Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Одесской области. Эпицентром землетрясения стала румынская сейсмическая зона Вранча. В эпицентре сейсмологи зафиксировали толчок магнитудой 5,5 на глубине всего 4 километра. При этом, из-за небольшой глубины толчков, жители Одессы не ощутили колебаний земной коры. Землетрясение почувствовали жители населенных пунктов на юге области — Рени, Болграда и Измаила.

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