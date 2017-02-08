Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Одесской области – СМИ

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КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду в Одесской области, сообщается на сайте города 048.ua.

"Сегодня около полудня жители Одесской области ощутили сильные подземные толчки", — говорится в сообщении.

По данным издания, эпицентром землетрясения стала румынская сейсмическая зона Вранча. В эпицентре сейсмологи зафиксировали толчок магнитудой 5,5 на глубине всего 4 километра.

При этом, из-за небольшой глубины толчков, жители Одессы не ощутили колебаний земной коры. Землетрясение почувствовали жители населенных пунктов на юге области — Рени, Болграда и Измаила.

Согласно сообщению издания Корреспондент.net, из-за землетрясения в домах людей с полок падала посуда, раскачивались люстры. Многие местные жители вышли на улицу.

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Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Румынии. По информации украинских СМИ, толчки также ощущали жители Киева, Броваров, Кропивницкого, Одессы, Винницы, Черновцов и ряда других городов.