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    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Одесской области – СМИ

    (обновлено: )40201
    Сообщается, что эпицентром землетрясения стала румынская сейсмическая зона Вранча, а подземные толчки прочувствовали жители населенных пунктов на юге области - Рени, Болграда и Измаила.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду в Одесской области, сообщается на сайте города 048.ua.

    Италия: землетрясение и сход лавины
    ANDREAS SOLARO / AFP
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    "Сегодня около полудня жители Одесской области ощутили сильные подземные толчки", — говорится в сообщении.

    По данным издания, эпицентром землетрясения стала румынская сейсмическая зона Вранча. В эпицентре сейсмологи зафиксировали толчок магнитудой 5,5 на глубине всего 4 километра.

    При этом, из-за небольшой глубины толчков, жители Одессы не ощутили колебаний земной коры. Землетрясение почувствовали жители населенных пунктов на юге области — Рени, Болграда и Измаила.

    Согласно сообщению издания Корреспондент.net, из-за землетрясения в домах людей с полок падала посуда, раскачивались люстры. Многие местные жители вышли на улицу.

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    Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Румынии. По информации украинских СМИ, толчки также ощущали жители Киева, Броваров, Кропивницкого, Одессы, Винницы, Черновцов и ряда других городов.

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