Землетрясение в Румынии не повлияло на работу Южно-Украинской АЭС

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Работа Южно-Украинской АЭС не нарушена из-за землетрясения в Румынии, сообщила в среду пресс-служба оператора украинских АЭС компании "Энергоатом".

"По информации старшего начальника смены ЮУАЭС Андрея Паляцкого, землетрясение, зафиксированное в сейсмически активной румынской зоне Вранча магнитудой 5,6 балла, на работу атомной станции не повлияло. Нарушений эксплуатационных пределов и условий на энергоблоках ЮУАЭС в результате землетрясения не было. Оборудование работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне не изменился и соответствует показателям естественных фоновых значений, замеренных до пуска станции.

Ранее сообщалось, что у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 7,6. Также сообщалось о мощных подземных толчках в Эквадоре и Тихом океане.