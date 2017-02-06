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ANDREAS SOLARO / AFP Эвакуационный лагерь в Италии: спасенные от землетрясения и лавины У западного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 03.51 субботы по времени UTC (05.51 по Киеву) в понедельник. Эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к западу от города Айваджык и в 156 километрах к северо-западу от города Измир. Очаг залегал на глубине 2 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что на территории одного из островов государства Папуа — Новая Гвинея в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 8,0.