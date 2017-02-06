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    В мире

    У западного побережья Турции произошло землетрясение

    (обновлено: )37
    Эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к западу от города Айваджык и в 156 километрах к северо-западу от города Измир. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    AP Photo

    Эвакуационный лагерь в Италии
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Эвакуационный лагерь в Италии: спасенные от землетрясения и лавины
    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. У западного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Подземные толчки были зафиксированы в 03.51 субботы по времени UTC (05.51 по Киеву) в понедельник. Эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к западу от города Айваджык и в 156 километрах к северо-западу от города Измир. Очаг залегал на глубине 2 километров.

    Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

    Ранее сообщалось, что на территории одного из островов государства Папуа — Новая Гвинея в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 8,0.

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