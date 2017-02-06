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КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. У западного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в 03.51 субботы по времени UTC (05.51 по Киеву) в понедельник. Эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах к западу от города Айваджык и в 156 километрах к северо-западу от города Измир. Очаг залегал на глубине 2 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что на территории одного из островов государства Папуа — Новая Гвинея в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 8,0.