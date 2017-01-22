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    В Папуа — Новой Гвинеи случилось мощное землетрясение магнитудой 8,0

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    Толчки зафиксированы в 04.30 по всемирному времени UTC в 36 километрах к северо-западу от города Арава, который является административным центром автономного региона Бугенвиль.
    Папуа-Новая Гвинея
    flickr.com/European Commission DG ECHO

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. На территории одного из островов государства Папуа — Новая Гвинея в Тихом океане случилось землетрясение магнитудой 8,0, сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Италия: землетрясение и сход лавины
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Катастрофа в Италии: землетрясение и сход лавины

    Толчки зафиксированы в 04.30 по всемирному времени UTC в 36 километрах к северо-западу от города Арава, который является административным центром автономного региона Бугенвиль. Очаг залегал на глубине 167,5 километров. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. 

    Специалисты Тихоокеанского центра предупреждения цунами (PTWC) объявили о возможном возникновении цунами.

    "Опасные волны цунами от этого землетрясения возможны в течение ближайших трех часов вдоль берегов Папуа — Новой Гвинеи, Соломоновых Островов, Науру, Понпеи, (один из четырех штатов Федеративных Штатов Микронезии — ред.) Кусаие, Вануату, (одного из штатов Федеративных Штатов Микронезии — ред.) Трук и Индонезии", — говорится в сообщении PTWC.

    Папуа-Новая Гвинея является частью так называемого "тихоокеанского огненного кольца" — мощного тектонического разлома с высокой сейсмической активностью, на который приходится 90% всех землетрясений на Земле.

    Напомним, ранее землетрясение случилось в Италии, что спровоцировало сход лавины, которая накрыла собой местный отель. В результате погибли несколько человек.

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