Появились кадры землетрясения в Румынии

Незначительные толчки после землетрясения, эпицентр которого пришелся на восточную Румынию, зафиксированы минувшей ночью на территории Одесской области, сообщила в среду Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Двадцать восьмого декабря, около 01.21 в южных районах Одесской области: городе Измаил, Рени, Болград, а также в Одессе зафиксированы незначительные толчки землетрясения (в течение 20-30 секунд), примерно силой 2-3 балла по шкале Рихтера. Пострадавших людей и разрушений зданий нет", — говорится в сообщении.

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При этом Госслужба по ЧС отметила, что, по информации Государственного космического агентства Украины, местность гор Вранча, на которую пришелся эпицентр землетрясения, является характерной для таких явлений.

Ранее сообщалось, что у берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 7,6. Также сообщалось о мощных подземных толчках в Эквадоре и Тихом океане.