Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 15, около 90 ранены

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 15, около 90 получили ранения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

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По данным местных властей, по меньшей мере 15 человек погибли в результате катастрофы, некоторые из которых скончались после ранений осколками. По словам главы местной службы по противодействию последствиям природных катастроф Рамона Готинги, только в городе Суригао порядка 90 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось о трех погибших.

Как сообщается, многие здания, в том числе школы, оказались частично или полностью разрушены в результате разбушевавшейся стихии, в одном из городов рухнул мост.

Аэропорт города временно закрыт из-за трещин на взлетно-посадочной полосе, образовавшихся в результате землетрясения.

Facebook Vance Larena Землетрясение на Филиппинах

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Одесской области. Эпицентром землетрясения стала румынская сейсмическая зона Вранча. В эпицентре сейсмологи зафиксировали толчок магнитудой 5,5 на глубине всего 4 километра. При этом, из-за небольшой глубины толчков, жители Одессы не ощутили колебаний земной коры. Землетрясение почувствовали жители населенных пунктов на юге области — Рени, Болграда и Измаила.