наверх
11.02.201706:56
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 15, около 90 ранены

    Тема:

    Катаклизмы в мире: торнадо в США (123)

    (обновлено: )39
    По данным местных властей, по меньшей мере 15 человек погибли в результате землетрясения на Филиппинах, некоторые из которых скончались после ранений осколками.
    Землетрясение на Филиппинах
    Facebook Vance Larena

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 15, около 90 получили ранения, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

    Эвакуационный лагерь в Италии
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Эвакуационный лагерь в Италии: спасенные от землетрясения и лавины

    Смотрите также: Эвакуационный лагерь в Италии: спасенные от землетрясения и лавины

    По данным местных властей, по меньшей мере 15 человек погибли в результате катастрофы, некоторые из которых скончались после ранений осколками. По словам главы местной службы по противодействию последствиям природных катастроф Рамона Готинги, только в городе Суригао порядка 90 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.

    Ранее сообщалось о трех погибших.

    Как сообщается, многие здания, в том числе школы, оказались частично или полностью разрушены в результате разбушевавшейся стихии, в одном из городов рухнул мост.

    Аэропорт города временно закрыт из-за трещин на взлетно-посадочной полосе, образовавшихся в результате землетрясения.

    Facebook Vance Larena
    Землетрясение на Филиппинах

    Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Одесской области. Эпицентром землетрясения стала румынская сейсмическая зона Вранча. В эпицентре сейсмологи зафиксировали толчок магнитудой 5,5 на глубине всего 4 километра. При этом, из-за небольшой глубины толчков, жители Одессы не ощутили колебаний земной коры. Землетрясение почувствовали жители населенных пунктов на юге области — Рени, Болграда и Измаила.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" на территории научно-тренировочного центра 96-ой зенитно-ракетной бригады Воздушного командования "Центр"
    Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Переговоры президента РФ В. Путина с президентом Словении Б. Пахором
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе