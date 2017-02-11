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    Спасатели: при землетрясении на Филиппинах погибли четыре человека

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    Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 15, порядка 90 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.
    Землетрясение на Филиппинах
    Facebook Vance Larena

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. На Филиппинах в результате землетрясения, по уточненным данным, погибли минимум четыре человека, еще 126 ранены, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на спасательные службы.

    Италия: землетрясение и сход лавины
    ANDREAS SOLARO / AFP
    Катастрофа в Италии: землетрясение и сход лавины

    Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 15, порядка 90 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.

    Магнитуда землетрясения составила 6,5.

    В наиболее пострадавшем от стихии городе Суригао (700 км к юго-востоку от Манилы) многие здания, в том числе школы, оказались частично или полностью разрушены, рухнул мост.

    Аэропорт временно закрыт из-за трещин на взлетно-посадочной полосе.

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