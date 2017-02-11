Спасатели: при землетрясении на Филиппинах погибли четыре человека

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. На Филиппинах в результате землетрясения, по уточненным данным, погибли минимум четыре человека, еще 126 ранены, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на спасательные службы.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения на Филиппинах возросло до 15, порядка 90 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Магнитуда землетрясения составила 6,5.

В наиболее пострадавшем от стихии городе Суригао (700 км к юго-востоку от Манилы) многие здания, в том числе школы, оказались частично или полностью разрушены, рухнул мост.

Аэропорт временно закрыт из-за трещин на взлетно-посадочной полосе.